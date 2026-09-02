СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російська Федеральна служба безпеки готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Теракту запобігли СБУ спільно з Головним управлінням розвідки. За їхніми даними, росіянин приїхав в Україну до Дня Незалежності.
У СБУ не уточнили, про кого саме йдеться. Інших деталей також поки що немає.