СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції

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Російська Федеральна служба безпеки готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Теракту запобігли СБУ спільно з Головним управлінням розвідки. За їхніми даними, росіянин приїхав в Україну до Дня Незалежності.

У СБУ не уточнили, про кого саме йдеться. Інших деталей також поки що немає.