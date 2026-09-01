Корецький оголосив «жорсткий режим економії» бюджету й анонсував масштабний аудит Міноборони

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Сергій Корецький / Telegram

Премʼєр-міністр Сергій Корецький оголосив, що уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді 1 вересня.

За словами премʼєра, уряд вже знайшов 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на потреби Сил оборони. Водночас він наголосив, що всі необхідні соціальні зобовʼязання, зокрема виплату пенсій та зарплат, здійснюватимуть у звичному режимі.

Корецький також закликав народних депутатів долучитися до процесу підготовки держбюджету на 2027 рік і виходити з принципу «максимальної економії кожної бюджетної гривні».

Корецький підтвердив, що наразі в оборонному бюджеті є дефіцит $27 мільярдів, який Україна просить партнерів покрити екстреним фінансуванням.

«Щодо цих коштів триває ще робота, і нам треба разом переконати партнерів допомогти з покриттям цієї дефіцитної частини. Очевидно, що розраховувати на додаткове фінансування ми можемо, тільки виконуючи спільно свої попередні зобовʼязання. І це абсолютно можливо», — додав Корецький.

Окремо премʼєр анонсував аудит Міноборони протягом місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів. За словами премʼєра, уряд аналізуватиме обґрунтованість кожної витрати.

«Ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає — це реальність», — зазначив Корецький.