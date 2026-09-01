У Рівному, де вчора стався вибух у райвідділі поліції, міг здетонувати боєприпас

Новини

ДБР

У Рівному, де напередодні стався вибух у райвідділі поліції, через який загинув заступник начальника управління, міг здетонувати боєприпас.

Про це пише пресслужба ДБР.

Вибух стався учора близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції. Через вибух травми також отримали ще троє поліцейських — керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Вони у лікарні.

За попередніми даними слідчих, боєприпас міг вибухнути через неправильне зберігання. На місці події правоохоронці вилучили уламки, службову документацію та допитали свідків.

Цю справу попередньо кваліфікують як недбале зберігання вогнепальної зброї чи боєприпасів.