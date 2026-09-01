У РДК заявили, що заступника командира корпусу затримали. Хто і чому — невідомо (оновлено)

Новини

«Російський добровольчий корпус» заявив, що невідомі затримали заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. У корпусі стверджують, що одразу після цього звернулися до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та поліції.

Про це йдеться в їхній заяві на сторінці у телеграмі.

Оновлено о 14:49. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив в коментарі «Суспільному», що заява — його власна ініціатива, оскільки він хвилюється за долю побратима. У корпусі ж заявили, що не схвалюють рішення Фортуни. Вони закликали чекати офіційної заяви командира «спецпідрозділу Тимура» і компетентних органів.

РДК наразі не має інформації про те, де перебуває Каплунов і які обвинувачення йому висунули. За їхніми словами, до ситуації залучені омбудсмени, а адвокати направили відповідні запити.

«Бабель» звернувся по коментар до ДБР, Нацполіції та Офісу генпрокурора. На момент публікації новини відповіді ми не отримали.

«Російський добровольчий корпус» — це військове формування російських добровольців, які воюють на боці України проти Росії, підпорядковане Головному управлінню розвідки Міноборони України. Його створили у серпні 2022 року. Разом з іншим формуванням з російських добровольців «Свобода Росії» вони у 2023 році влаштовували регулярні рейди в Бєлгородську область РФ.