У США екслідера банди визнали винним в організації вбивства репера Тупака Шакура

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У США журі присяжних визнало винним колишнього лідера вуличної банди Дуейна Девіса в організації стрілянини з автомобіля, унаслідок якої три десятиліття тому в Лас-Вегасі загинув хіп-хоп-артист Тупак Шакур.

Про це пише Reuters.

Девіс був лідером South Side Compton Crips, вуличної банди з району Лос-Анджелесу, яка ворогувала з конкуруючою бандою Mob Piru, повʼязаною з Шакуром та його лейблом Death Row Records.

За версією прокуратури, Девіс організував убивство, щоб помститися за свого племінника Орландо Андерсона, якого за кілька годин до стрілянини Шакур та його оточення побили в казино.

7 вересня 1996 року біля автомобіля, у якому їхав Шакур, на світлофорі зупинився білий Cadillac. З нього відкрили вогонь. Репер отримав кілька кульових поранень і помер через шість днів у лікарні.

Сам Девіс не визнає провини. Прокуратура не стверджує, що саме він стріляв у Шакура — за їхньою версією, він організував напад і передав зброю людям на задньому сидінні. За законами Невади цього може бути достатньо для обвинувачення у вбивстві. Імені людини, яка стріляла, прокуратура не називає. А решта тих, хто перебував у машині в момент нападу, як і Орландо Андерсон, вже мертві.

Головним доказом стали власні слова Девіса. Він неодноразово розповідав про свою участь у вбивстві в інтерв’ю, під час розмов зі слідчими та у своїх мемуарах. Захист наполягає, що Девіс перебільшував або вигадував ці історії заради грошей і популярності, а слідство так і не знайшло достатніх фізичних доказів його причетності.

Остаточне покарання для Девіса мають озвучити на судовому засіданні 13 жовтня. Девісу загрожує довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення.