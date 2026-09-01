У США йде у відставку міністр Сухопутних військ Деніел Дрісколл

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Офіс президента

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл йде у відставку. Офіційної причини у Білому домі не назвали.

Про це пише АР.

За інформацією медіа, причиною відставки можуть бути напружені взаємини Дрісколла з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Офіс президента

«Міністр Дрісколл був надзвичайно ефективним у просуванні порядку денного президента Трампа щодо «Знову зробити Америку сильною» в Міністерстві армії, забезпечуючи видатне керівництво під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на готовності та бойовій спроможності, сприяючи переговорам між Росією та Україною та багато іншого», — прокоментувала речниця Білого дому Анна Келлі.

У виданні також наголошують, що відставка Дрісколла сталася після звільнення одного з його союзників — військового керівника армії, генерала Ренді Джорджа — та згортання програми безпілотників, яку підтримував колишній міністр Сухопутних військ.