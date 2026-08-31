Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника зі стратегічних питань
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади позаштатного радника зі стратегічних питань.
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Сам Камишін заявив, що й надалі працюватиме в оборонній сфері. Зокрема, він планує займатися залученням інвестицій в оборонний сектор і розвитком міжнародних партнерств.
Камишін став радником Зеленського після звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості у вересні 2024 року. До цього він очолював «Укрзалізницю».
- Сьогодні, 31 серпня, Зеленський також звільнив з посади тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної прикордонної служби Валерія Вавринюка і призначив на його місце Вадима Ченчика.