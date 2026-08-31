У Рівному через вибух у поліції загинув вибухотехнік, троє поліцейських постраждали

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У Рівному через вибух у райвідділі поліції загинув 47-річний вибухотехнік Микола Омельчук. Ще троє поліцейських постраждали.

Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Правоохоронці відкрили справу за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Вибух стався 31 серпня приблизно о 15:30 під час роботи вибухотехніків на території внутрішнього двору відділення поліції № 1.

Загиблий вибухотехнік Микола Омельчук понад 25 років присвятив своїй роботі. Виріс від техніка-сапера до заступника начальника управління вибухотехнічної служби Нацполіції в Рівненській області. У поліцейського залишилися дружина, дві доньки — 21 та 17 років, а також 5-річний син.