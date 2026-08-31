Київ пропонує змінити роботу метро під час тривог і послабити комендантську годину

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Київ просить уряд переглянути протоколи безпеки, які діють у столиці під час повітряних тривог і комендантської години.

Відповідне звернення ухвалила Рада оборони міста 31 серпня, повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, місто пропонує дозволити без обмежень працювати під час повітряної тривоги Сирецько-Печерській (зеленій) лінії метро. Йдеться про рух поїздів через Південний міст між правим і лівим берегами.

Крім того, у столиці хочуть послабити комендантську годину — дозволити транзит вантажівок у цей час і дати можливість людям безперешкодно добиратися з вокзалів, якщо потяги прибувають із запізненням уже після початку комендантської години.

Також Київ хоче змінити правила роботи бізнесу, окремих медзакладів, навчальних закладів і комунальних установ. Усі ці заходи планують запровадити на тлі майже цілодобових атак Росії по столиці останніми днями і тривалих повітряних тривог.