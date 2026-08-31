У бригаді «Рарог» заявили про погрози військовій після конфлікту з командиркою «Ульфу»

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У бригаді «Рарог» заявили про погрози військовій після конфлікту з командиркою медслужби «Ульф» окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліною Михайловою.

Про це бригада «Рарог» повідомила у Facebook.

Усе почалося з того, що один з користувачів Threads прокоментував формування нових бригад Сил безпілотних систем. Військовий написав, що нема кого ставити на позиції, а нові підрозділи все продовжують формуватися.

Михайлова заявила, що були випадки, коли з інших бригад СБС вимагали відрядити в нові підрозділи людей. У відповідь військова «Рарогу» написала, що 59 бригаді, до якої входить підрозділ Михайлової, «зазвичай віддають все, що можна».

Командирка «Ульфу» назвала ці слова зневагою до її бригади. Опісля в «Рарозі» заявили про погрози їхній військовій. Зокрема, у неї вимагали вибачитися, а як ні — то обіцяли перевести в піхоту на Донеччині.

У «Рарозі» наголосили, що не ставлять під сумнів заслуги 59 бригади, але виступили проти цькування своєї посестри через особистий коментар. Водночас Михайлова заявила, що її відповідь також була особистою думкою, тому вона не вважає її загрозою для всієї бригади.