ЄС вводить для ChatGPT, Reddit та Roblox найсуворіші правила цифрової безпеки

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Єврокомісія визнала ChatGPT «дуже великою онлайн-пошуковою системою», а Reddit і Roblox — «дуже великими онлайн-платформами» відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Це означає, що до цих платформ тепер застосовують найсуворіші правила цифрової безпеки.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Підставою стало те, що кількість їхніх середньомісячних користувачів у Євросоюзі досягла 45 мільйонів. Тож тепер компанії мають чотири місяці (до кінця грудня 2026 року), аби виконати нові додаткові вимоги. Зокрема, вони зобовʼязані оцінювати та зменшувати системні ризики, пов’язані з роботою своїх сервісів та алгоритмів. Це стосується поширення незаконного контенту, впливу на неповнолітніх, фізичного й психічного здоровʼя користувачів, захисту фундаментальних прав, виборчих процесів та громадської безпеки.

Після цього статусу Єврокомісія також отримає повноваження розслідувати, як працюють функції цих сервісів і пов’язані з ними системи.

У Брюсселі пояснили, чому сервіси отримали саме такі категорії:

ChatGPT класифікували як пошукову систему, оскільки це гібридний сервіс, який може взаємодіяти із запитами користувачів, зокрема шукаючи інформацію в інтернеті;

Reddit і Roblox віднесли до онлайн-платформ, адже вони дають користувачам змогу поширювати контент, створений третіми особами.

За дотриманням правил Єврокомісія стежитиме разом із національними регуляторами: ірландським Coimisiún na Meán — щодо ChatGPT і Reddit та нідерландським Управлінням у справах споживачів і ринків (ACM) — щодо Roblox.