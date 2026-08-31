Навчальний рік у Києві стартує у змішаному форматі через тривалі повітряні тривоги

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У Києві перший тиждень навчального року розпочнеться у змішаному форматі — очному та дистанційному.

Про це повідомили в КМДА.

Водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації, зазначили в КМДА. Розглядають варіанти від занять в укриттях для молодших школярів до повністю дистанційного навчання або другої зміни.

Остаточний формат кожна школа визначатиме залежно від безпекової ситуації та можливостей укриття. Батьки зможуть обрати доступний для них формат у межах запропонованих школою моделей.

«Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо — організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів у разі потреби зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн», — розповіла директорка департаменту освіти КМДА Олена Фіданян.