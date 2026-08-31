У Польщі намагалися влаштувати підпал на заводі, де виробляють дрони для України. Камери зафіксували чоловіка в балаклаві

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У польському місті Скаржисько-Каменна у ніч проти 31 серпня стався вибух на заводі з виробництва БпЛА компанії WB Electronics. Тут виробляють безпілотники як для української, так і для польської армії.

Про це повідомило польське медіа Onet.

За даними джерел журналістів, на території заводу камери зафіксували невідомого чоловіка у балаклаві. Біля заводу знайшли рюкзак та светр. Однак ця інформація офіційно не підтверджена. Агентство внутрішньої безпеки заявило, що розглядає версію підпалу.

У Державній пожежній службі Польщі уточнили, що пожежа не була масштабною, її загасили за кілька годин. На території заводу нікого не було, тому минулося без постраждалих.

WB Electronics — найбільша приватна оборонна компанія Польщі. Вона виробляє компоненти та системи для безпілотників. На заводі в Скаржисько-Каменній виготовляють композитні конструкції та системи керування для безпілотних літальних апаратів.