Генштаб: За добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1 600 своїх військових та пʼять танків

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Упродовж минулої доби, 30 серпня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 600 своїх військових та пʼять танків.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили сім бойових бронемашин, 50 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 2 055 БпЛА, 467 одиниць автомобільної техніки та сім — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.