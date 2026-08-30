Росіяни вдарили по Запоріжжю, Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі

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Getty Images / «Бабель»

Російська армія атакувала Запоріжжя, Дніпропетровську область та Херсон. Унаслідок атак є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.

Росіяни вдарили по Запоріжжю — постраждали двоє чоловіків.

У Павлограді на Дніпропетровщині російська армія вдарила по приватному будинку — там постраждав чоловік.

У Херсоні під ударом був Центральний район — постраждав 60-річний чоловік та ще двоє людей.

Також стало відомо, що компанія «Чиста вода» тимчасово зупинила виробництво та доставку питної води після атаки на село Мила на Київщині — там було розташоване виробництво.

Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що російська армія почала запускати по Україні реактивні «Шахеди» практично прямо з виробництва. Також він написав, що у липні Україну атакувало приблизно 1 500 реактивних «Шахедів», а у серпні вже понад 2 500.