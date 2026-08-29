Росіяни протягом дня вдарили по Україні 224 дронами. Де пролунали вибухи

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Російська армія протягом дня вдарила по Україні 224 дронами — більшість летіла на столицю. ППО знешкодила 199 БпЛА.

Більшість із цих дронів — реактивні.

«Бабель» зібрав головне про наслідки.

У Києві кількість постраждалих через російські денні атаки збільшилась до восьми.

Росіяни також вдарили по вантажівці «Укрпошти» біля Краматорська на Донеччині — травми отримав водій. Атака знищила близько 500 посилок. Ще два російських дрони влучили в лікарню в Краматорську.

За день від атак на Херсонщині загинули троє людей, ще 17 постраждали. Удари пошкодили будинки й автівки.

На Дніпропетровщині за день від ударів постраждала одна людина. Атаки пошкодили будинки, автівки, супермаркет, навчальні заклади та підприємства.