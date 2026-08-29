В Україну повернули ще 13 дітей з тимчасово окупованої території
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 13 дітей — сім дівчат і шість хлопчиків.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Діти віком від одного року 8 місяців до 17 років. Серед них — 14-річний хлопчик, якого росіяни примусили піти до російської школи і погрожували розлучити з родиною. У школі його змушували вчити російську версію «історії» та співати гімн РФ.
Також йому погрожували, що поставлять на облік у соцслужбах за будь-який прояв української позиції. Зараз він та інші діти вже в безпеці в Україні, їм надають психологічну підтримку, допомогу з документами і безпечний прихисток.
Загалом з початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вже повернули 170 дітей.
- За даними Bring Kids Back UA, на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 495 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території. Загалом Україна має 20 610 записів щодо можливої депортації та примусового переміщення дітей Росією.