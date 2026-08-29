В Ісландії проходить референдум щодо членства в ЄС

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В Ісландії в суботу, 29 серпня, проходить референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

На референдумі ісландці мають відповісти так чи ні на запитання, чи повинна Ісландія відновити переговори про вступ до Євросоюзу. Остаточні результати очікуються вранці 30 серпня.

Попереднє опитування Gallup від 28 серпня показало, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосуватимуть за.

Прихильники зближення з ЄС вважають, що це може допомогти Ісландії впоратися з високою інфляцією і дорогими кредитами, а також посилити безпеку країни на тлі війни Росії проти України та зростання геополітичної напруженості в Арктиці.

Противники переговорів вважають, що членство в ЄС загрожуватиме суверенітету країни, передусім її контролю над рибальськими водами.

«Я думаю, що Ісландії краще залишатися поза ЄС», — заявила колишня премʼєр-міністерка Катрін Якобсдоттір. За її словами, для такої маленької країни важливо зберегти якомога більше самостійності.

Важливо, що навіть перемога прихильників переговорів не означатиме вступу Ісландії до ЄС. Якщо більшість виборців відповість так, країна лише відновить переговори з Брюсселем. Після їхнього завершення, імовірно, через кілька років, має відбутися ще один референдум — уже про вступ до Євросоюзу.