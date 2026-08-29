Трамп заявив, що США уклали з Венесуелою «найбільшу в історії» нафтову угоду

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The White House / X

США уклали з Венесуелою нафтову угоду. Президент Дональд Трамп назвав її «найбільшою у світі».

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, угода передбачає контроль США над понад 65 мільярдами барелів підтверджених нафтових запасів Венесуели «без жодних витрат для американських платників податків».

Це, мовляв, більш ніж удвічі збільшить нафтові запаси США, значно розширить поставки сировини, суттєво знизить ціни на бензин для американців, а також зміцнить «і без того міцні відносини» між Венесуелою та Сполученими Штатами.

Такої домовленості досягнули держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес і представники приватного бізнесу.

Більше деталей угоди Трамп не розкрив. Але Reuters зазначає, що йдеться про довгостроковий доступ американських компаній до групи нафтових родовищ Венесуели.

Джерела агентства кажуть, що розглядається модель оренди, за якою родовища можуть бути виставлені на аукціон для американських виробників. Однак така угода може зіткнутися з юридичними та конституційними проблемами у Венесуелі, де держава зберігає контроль над основними видами діяльності нафтової галузі.

За даними Reuters, влада Венесуели готується вже наступного тижня підписати угоди про нові права на розвідку і видобуток нафти, передусім для американських компаній.

Лідерка Венесуели Родрігес привітала угоду зі США і додала, що вона передбачає розвиток 17 стратегічних родовищ та може забезпечити Венесуелі приблизно $209 мільярдів податкових надходжень.

Водночас держсекретар США Рубіо назвав цю угоду «величезною перемогою як для американського, так і для венесуельського народу». Він заявив, що домовленість принесе Венесуелі майже $100 мільярдів приватних інвестицій.