На Київщині після атаки дронів на підприємство сталася детонація — вже відомо про загиблих

Новини

Увечері 28 серпня в селі Мила на Київщині російський дрон влучив у підприємство, після чого сталася детонація. Пожежа на околицях столиці триває досі.

Станом на 23:09 Офіс генпрокурора повідомляв про пʼятьох постраждалих. А близько третьої ночі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про загиблих.

Точної кількості жертв він не назвав. Рятувальники продовжують працювати на місцях.

З місця події евакуювали понад 200 людей, серед них є діти. У Бучанському районі розгорнули оперативний штаб.

Прокуратура почала розслідувати можливе службове недбальство. За їхніми даними, приблизно о 20:10 безпілотник впав на території підприємства, після чого спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація.

Знищений приватний будинок, пошкоджені ще сім будинків, пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку. Правоохоронці мають перевірити, чи законно на території зберігали вибухонебезпечні матеріали.

Премʼєр-міністр Сергій Корецький додав, що також тимчасово перекрили трасу Київ — Чоп.

«На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні й ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися», — написав Корецький.