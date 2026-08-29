Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили три танки та понад 1 400 військових

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За минулу добу, 28 серпня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 420 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Також росіяни втратили три танки, чотири бойові бронемашини, 25 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 1 360 БпЛА, 318 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.