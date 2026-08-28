На Буковині викрили схему незаконної торгівлі тканинами і органами померлих. Десятки коробок передали потягом

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Правоохоронці викрили на Буковині схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Із тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини й передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології.

Чернівецьке бюро не мало ліцензії на трансплантаційну діяльність, тому передачу матеріалів маскували під «науково-медичне співробітництво» та постачання сировини. За даними слідства, родичів померлих схиляли до згоди в обмін на безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла. Проте зафіксували і випадки вилучення тканин без згоди близьких.

Інколи родичам померлих говорили, що вилучені частини тіла підуть військовим, і вони «одразу погоджувалися».

Матеріали відправляли замовникам, зокрема, залізницею в спеціальних контейнерах. Правоохоронці задокументували передачу десяти коробок біоматеріалів та відправлення рогівок потягом «Чернівці — Одеса». Щомісяця учасники схеми отримували «тіньову готівку», яку ділили між собою.

Чотирьох працівників бюро затримали і повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 143 Кримінального кодексу України. Можливе покарання — увʼязнення терміном від пʼяти до семи років.