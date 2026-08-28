Європа має визначитися, чи готова вона піти на ризик, щоб вижила Україна. Світові медіа про російсько-українську війну 28 серпня

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«Бабель»

Україна стикається з дедалі більшим дефіцитом коштів для фінансування оборони, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників, Києву все важче отримувати мільярди доларів допомоги, які пообіцяли західні партнери. Зокрема, ускладнилися переговори з Міжнародним валютним фондом, адже той висуває чутливі політичні вимоги. Однією з головних проблем залишається законопроєкт, що скасовує податкові пільги на міжнародні посилки вартістю до €150. Україна пообіцяла ухвалити його в межах домовленостей із МВФ, однак Верховна Рада вже кілька разів пропустила встановлені дедлайни, останній з яких сплив наприкінці липня. Якщо Київ не виконає взятих на себе зобов’язань, під загрозою може опинитися майже $5 млрд сукупної допомоги від МВФ та Євросоюзу, йдеться в статті.

Про це також розповідає TVP World, акцентуючи на поверненні до теми заморожених російських активів. Видання зазначає, що через дефіцит бюджету Київ розглядає можливість достроково отримати частину фінансування, запланованого Євросоюзом на 2027 рік. Однак таке рішення лише відтермінує проблему: якщо використати ці гроші зараз, наступного року знову виникне дефіцит, тоді як новий семирічний бюджет ЄС почне діяти лише з 2028 року. Саме тому Польща, Швеція, Іспанія та Нідерланди закликають ЄС використати безпосередньо заморожені російські активи — близько €210 млрд — на користь України. Йдеться про те, щоб спрямувати ці кошти вже зараз на протиповітряну оборону, боєприпаси та підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

На думку видання, це дозволило б Україні краще захистити міста, електростанції, підприємства та іншу критичну інфраструктуру від руйнувань. Кожен збережений будинок чи інфраструктурний об’єкт у майбутньому означатиме менші витрати на відновлення. Водночас Бельгія не змінює своєї позиції й побоюється можливих судових позовів з боку Росії. Для цього потрібно, щоб країни ЄС спільно розділили фінансові і юридичні ризики в разі, якщо ці кошти доведеться повертати. Тому, як підсумовує видання, Європа має визначитися, чи готова вона піти на ризик задля виживання України.

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