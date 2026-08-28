Bloomberg: Венесуела розглядає можливість виходу з ОПЕК, однак остаточного рішення ще немає

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Венесуела розглядає можливість вийти з Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК). Країна обговорювала це з представниками США, однак досі не ухвалила остаточного рішення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Вихід Венесуели з ОПЕК може стати ще одним проявом масштабних політичних змін у країні, які почалися після того, як президент США Дональд Трамп усунув Ніколаса Мадуро від влади і взяв під контроль продаж венесуельської нафти.

За словами джерел, представники США та Венесуели обговорюють можливість передачі США значної частки венесуельських нафтових родовищ. Також серед можливих варіантів — передача кількох нафтових родовищ США в оренду строком на 100 років.

Сама можливість прямої участі уряду США у венесуельських нафтових проєктах показує, наскільки сильно змінюється ситуація в нафтовій галузі країни, додали журналісти.

Колись Венесуела була одним із провідних членів ОПЕК. Санкції США та внутрішня політична й економічна кризи фактично зруйнували нафтову промисловість країни. У липні Венесуела видобувала 1,16 мільйона барелів нафти на добу — менш ніж половину від обсягів десятиліття тому.

Через суттєве скорочення видобутку нафти у Венесуелі її можливий вихід з ОПЕК навряд чи помітно вплине на світові ціни на нафту в найближчій перспективі. Наразі ринок значно сильніше реагує на наслідки війни США з Іраном.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників Bloomberg, деякі американські чиновники розглядають можливість створення своєрідної нафтової супердержави завдяки тісному союзу США та Венесуели. Такий альянс міг би суттєво послабити вплив ОПЕК на світовий нафтовий ринок.