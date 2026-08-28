У Відні з музею викрали намисто єгипетської королеви з 673 діамантами

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У Відні двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва діамантове намисто, яке належало єгипетській королеві Назлі. У прикрасі 673 діаманти загальною вагою понад 200 каратів. Її вартість оцінювали в кілька мільйонів доларів.

Про це пише The Guardian.

Зловмисники зайшли до музею близько 14:00 27 серпня як звичайні відвідувачі. Потім вони розбили скляну вітрину, забрали намисто і втекли. Під час пограбування в музеї були свідки.

Намисто виготовив французький ювелірний дім Van Cleef & Arpels у 1939 році. Королева Назлі замовила його разом із тіарою з нагоди весілля своєї доньки Фавзії з іранським наслідним принцом Мохаммедом Резою Пехлеві — майбутнім шахом Ірану.

У 2015 році Sotheby’s оцінив прикрасу в $3,6–4,6 мільйона. Того ж року її продали на аукціоні в Нью-Йорку приблизно за $4,3 мільйона.

Після крадіжки поліція почала розшукувати двох підозрюваних. За даними правоохоронців, це худорляві чоловіки з темним волоссям і бородами, зростом приблизно 170–175 сантиметрів. На момент злочину вони були одягнені в чорне.

Намисто було частиною виставки Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewellery x Masterpieces, яка мала тривати до 27 вересня. Після крадіжки виставку тимчасово закрили.

Крадіжка стала черговим гучним пограбуванням європейського музею. Цього тижня Europol попередив, що злочинці змінили тактику: вони дедалі частіше використовують силові методи і полюють на золоті й коштовні історичні артефакти.