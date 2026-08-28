Понад 113 тисяч росіян виїхали до Грузії на тлі чуток про нову мобілізацію

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Понад 113 тисяч росіян залишили Росію через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії за один тиждень на тлі чуток про нову мобілізацію.

Про це пише Politico.

Лише 20 серпня через Верхній Ларс проїхали понад 20 тисяч людей. Федеральна митна служба Росії заявила, що цей показник значно перевищує рівень попередніх років.

В останні місяці Кремль активніше проводить набір військовослужбовців за контрактом, посилює збір даних про резервістів і розширює повноваження Росгвардії. Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя 20 серпня заявив, що нова мобілізація в країні «не планується та не очікується».

За даними джерел Politico, Росії цього року не вдається стабільно набирати понад 30 тисяч контрактників на місяць. В окремі місяці цей показник падав до 27 тисяч.

На цьому тлі російська влада посилила увагу до резервістів. Йдеться про чоловіків переважно віком до 55 років, які раніше проходили строкову військову службу.