На вершині гори Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр. Його відновлювали з 2012 року
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Андрій Бутенко / Facebook
На вершині гори Піп Іван відкрили новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща сьогодні також підписали декларацію про співпрацю.
Про це написав міністр освіти та науки Андрій Бутенко на сторінці у фейсбуку.
У новому науковому центрі країни розвиватимуть Карпати як простір для науки та освіти. Тут реалізовуватимуть наукові проєкти, розвиватимуть обмін студентами й викладачами, а також підтримуватимуть молодих дослідників.
На горі встановили телескоп під куполом, який спроєктували спеціально для складних високогірних погодних умов. Надалі до нього додадуть роботизований комплекс, щоб керувати телескопом можна було дистанційно.
Обсерваторію на вершині відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Однак обладнання відкрите й для інших — заявку зможе подати будь-яка дослідницька команда. Крім телескопу, на місці є і метеорологічні лабораторії.
- Обсерваторію на горі Піп Іван збудували ще 1938 році. Це була наукова станція Варшавського університету. Однак під час Другої світової війни будівлю зруйнували. У 2012 році Україна та Польща почали відновлювати станцію разом.