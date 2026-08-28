На вершині гори Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр. Його відновлювали з 2012 року

Новини

Андрій Бутенко / Facebook

На вершині гори Піп Іван відкрили новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща сьогодні також підписали декларацію про співпрацю.

Про це написав міністр освіти та науки Андрій Бутенко на сторінці у фейсбуку.

У новому науковому центрі країни розвиватимуть Карпати як простір для науки та освіти. Тут реалізовуватимуть наукові проєкти, розвиватимуть обмін студентами й викладачами, а також підтримуватимуть молодих дослідників.

На горі встановили телескоп під куполом, який спроєктували спеціально для складних високогірних погодних умов. Надалі до нього додадуть роботизований комплекс, щоб керувати телескопом можна було дистанційно.

Обсерваторію на вершині відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Однак обладнання відкрите й для інших — заявку зможе подати будь-яка дослідницька команда. Крім телескопу, на місці є і метеорологічні лабораторії.