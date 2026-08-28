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Новим королем Норвегії став Гокон V, який відвідував Україну торік. Після смерті короля Гаральда V його син Гокон автоматично став новим монархом.

Про це пише норвезький мовник NRK.

Новий король народився в 1973 році. Останніми роками він поступово перебрав на себе частину обовʼязків батька і часто представляв королівську родину на офіційних заходах.

У 2025 році Гокон приїжджав до Києва разом з міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом. Під час поїздки він відвідав меморіал загиблим захисникам в Мощуні та військовий госпіталь, повідомляло МЗС Норвегії.

Сьогодні Гокон скликав позачергове засідання уряду. Це його перша зустріч з міністрами вже як короля Норвегії. На засіданні він офіційно повідомить уряду про новий титул, а також оголосить, яке королівське імʼя і девіз він обрав.

Після засідання королівський прапор над палацом піднімуть на повну висоту на честь нового монарха. Водночас на балконі палацу залишатиметься приспущений прапор на знак жалоби за Гаральдом V — до завершення його поховання.

Хоча Гокон уже став королем, найближчими днями він має скласти присягу перед парламентом і присягнути на вірність Конституції Норвегії.