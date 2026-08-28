У водах Румунії загорілося і затонуло торговельне судно. Влада припускає, що його могли атакувати

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Увечері 27 серпня у Чорному морі поблизу Румунії загорілося і затонуло торговельне судно Progress IV під прапором Домініканської Республіки. Влада вважає, що його могли атакувати.

Про це повідомило румунське інформаційне агентство News.ro.

На борту судна перебували 12 членів екіпажу. Усіх моряків вдалося врятувати, одна людина отримала травми. Сигнал про пожежу на судні надійшов близько 17:55. На той час судно було неподалік румунського міста Сфинту-Георге.

До місця події направили кілька рятувальних суден, а також судно румунської прикордонної поліції. Також у район аварії прийшло торговельне судно Mohamad B, щоб допомогти екіпажу. Згодом Progress IV затонуло.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно могли атакувати. Водночас він наголосив, що наразі невідомо, що саме стало причиною інциденту і хто міг вдарити по кораблю. Проводиться розслідування.