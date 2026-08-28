У Шотландії судитимуть сімох людей, які торік розмалювали поле для гольфу Трампа, — їм закидають «звʼязок із тероризмом»

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CNBC.com

У Шотландії сімом людям висунули звинувачення в навмисному пошкодженні гольф-клубу Дональда Трампа в Шотландії. Обтяжувальною обставиною у справі назвали «звʼязок із тероризмом».

Про це пише The Guardian.

8 березня 2025 року невідомі розмалювали графіті будівлю пʼятизіркового готелю і курорту Trump Turnberry на західному узбережжі Шотландії, пошкодили газон поля для гольфу і залишили напис «Gaza is not 4 sale» («Газа не продається»). Обвинувачення назвало це «політичним і образливим гаслом».

В обвинувачувальному акті також зазначено, що злочин мав «обтяжуючі обставини через звʼязок із тероризмом».

У справі фігурують 35-річний Кіран Робсон, 56-річна Узма Башир, 34-річний Рікі Саутголл, 22-річна Отем Тейлор Ворд, 29-річна Ребекка Сіан Девіс, 58-річний Джон Мокслі та 24-річний Ділан Чіарамелло.

Усі семеро мають постати перед судом 31 серпня.