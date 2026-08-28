Росіяни знову атакували склад з українськими книгами. Які видавництва постраждали

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У ніч на 28 серпня армія РФ атакувала склад у Святопетрівському Київської області. Там зберігались книги кількох українських видавництв.

Зокрема, саме з цього складу відправляла книги книгарня Readeat. Через атаку відправку замовлень з сайту поки призупинили.

Власник компанії Дмитро Феліксов пише, що книгарня наразі комунікує з видавцями та власниками складів та перебудовує ланцюги постачання: «Шукаємо нові складські рішення і механізми справедливої компенсації втраченого».

На цьому ж складі зберігались книги видавництва Vivat. Співвласниця компанія Юлія Орлова зазначила, що видавництво займалось релокацією і тим, щоб їх книжки були не в одному місці, тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити книгарні.

«Але в Києві було багато книжкових новинок і книжок українських авторів, адже ми готувалися до фестивалю Книжкова країна. Тепер наша участь теж під питанням. Втратити поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів», — додала вона.

Книгарня book.ua повідомила, що на атакованому складі зберігався весь запас паперових книжок їхнього інтернет-магазину. За попередньою інформацією, значну частину товару пошкоджено або знищено.

Через це книгарня поки не може приймати та відвантажувати онлайн-замовлення на паперові книжки. Наразі на сайті можна придбати лише електронні книжки.

Видавництво «Уроборос» теж написало, що їх книги, найімовірніше, постраждали, адже зберігались у в партнерів Readeat та Book.ua.

А інтернет-книгарня ARFA написала, що через удар по склад одного з найбільших постачальників деякі замовлення будуть відправляти з затримкою до 14 днів.