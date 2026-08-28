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На 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V.

Про це повідомив норвезький королівський двір.

Король помер вранці 28 серпня в лікарні в Осло. Останніми тижнями він перебував там через ускладнення, повʼязані з лікуванням гемолітичної анемії. За день до смерті Гаральда норвезький королівський двір повідомив про погіршення його стану.

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Гаральд V правив Норвегією з 17 січня 1991 року — понад 35 років — і був найстаршим правлячим монархом Європи. Наразі обов’язки регента виконує спадкоємний принц Гокон.

Гаральд V народився 21 лютого 1937 року в Осло, він є сином короля Олафа V і принцеси Марти Шведської. У 1968 році Гаральд одружився із Сонею Гаральдсен. У них двоє дітей — принцеса Марта Луїза та кронпринц Гокон.

До сходження на престол Гаральд навчався у військовій академії та служив у Збройних силах Норвегії. Він також брав участь у кількох Олімпійських іграх як яхтсмен.

Король Норвегії протягом останніх років мав проблеми зі здоров’ям. У березні 2024 року йому імплантували постійний кардіостимулятор, а у 2025-му зробили операцію на нозі через інфекцію.