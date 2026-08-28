Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили ще понад 1 600 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 27 серпня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 630 своїх військових і три танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили 55 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, вісім крилатих ракет, 1 657 БпЛА, 493 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.