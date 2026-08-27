Війська РФ намагаються просуватися до Запоріжжя через новий маршрут — висохле Каховське водосховище. Світові медіа про війну 27 серпня

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«Бабель»

Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут, щоб просунутися до Запоріжжя, йдеться у великому репортажі The New York Times. Після того як росіяни зруйнували Каховську дамбу, колишнє водосховище висохло й за кілька років перетворилося на величезні густі зарості очерету, чагарників і дерев. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українською арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Через це видання називає бої там смертельною «грою в кота й мишу». Українські військові розповідають, що в заростях іноді неможливо побачити навіть свого бійця буквально за кілька метрів. Через це солдати змушені шукати противника пішки, влаштовувати засідки та вступати в ближні бої. «Це непрозоро, складно, дезорієнтує і дуже небезпечно», — описав умови командир одного з підрозділів із позивним «Дивізія».

Тим часом The Wall Street Journal пише про те, що повітряна війна між Росією та Україною увійшла в нову, ще більш руйнівну фазу. Росія посилює далекі ракетні й дронові удари по українських містах та цивільній інфраструктурі, щоб виснажити українське суспільство. Водночас Україна дедалі активніше б’є безпілотниками по території Росії — по нафтопереробних заводах, логістичних об’єктах і підприємствах, які підтримують російську економіку та військову машину. Про наслідки цих ударів, зокрема, йдеться в аналітичній статті The Guardian. Журналіст Пітер Бомонт пояснює, українські удари далекобійними дронами змусили Росію «відчайдушно боротися за імпорт нафти». Зараз вона імпортує паливо з Туреччини, Індії через Єгипет, Казахстан та значно збільшила поставки з Білорусі. А в кількох регіонах запроваджують або посилюють обмеження на продаж бензину, йдеться в статті.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.