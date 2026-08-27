У Словаччині намагалися підпалити завод української компанії з виробництва дронів — підозрюють українця та двох латвійців

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У Словаччині невідомі намагалися підпалити завод із виробництва безпілотників української компанії Skyeton.

Про це пише Reuters з посиланням на словацьку прокуратуру.

Компанія Skyeton виробляє розвідувальні та ударні дрони, а також має підприємство на сході Словаччини. Німецький прокурор повідомив журналістам, що на території країни затримали 26-річного громадянина Латвії — він, ймовірно, причетний до цієї справи. Чоловіка мають екстрадувати з Німеччини.

Двох інших підозрюваних затримали у Словаччині — це також латвієць та українець. На час розслідування їх будуть тримати під вартою. У них вилучили запальну суміш та план підпалу заводу. Правоохоронці зʼясували, що чоловіки діяли на чиєсь замовлення.

Skyeton стверджує, що за нападом стоїть Росія. Dennikn.sk пише, що виробництво на словацькому підприємстві орієнтоване на західні ринки.