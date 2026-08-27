Ірак уперше від початку війни почав продавати нафту за межами Ормузької протоки

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Ірак уперше від початку війни на Близькому Сході запропонував покупцям отримувати його нафту за межами Перської затоки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який отримало агентство.

Державна нафтова компанія Іраку SOMO виставила на тендер нафту, яку наступного місяця можна буде завантажувати шляхом перевантаження з одного судна на інше біля узбережжя Оману. Таким чином, танкерам не потрібно буде заходити в Ормузьку протоку.

Після початку війни Ірак пропонував трейдерам значні знижки, щоб вони забирали нафту безпосередньо з Перської затоки. Тепер країна намагається забезпечити експорт без необхідності проходити небезпечну ділянку.

За даними Bloomberg, точний спосіб доставки іракської нафти з Перської затоки до району Оману наразі невідомий. Водночас під час війни компаніям, зокрема Vitol і TotalEnergies, уже вдавалося доставляти іракську нафту світовим покупцям.

Продовження експорту важливе для світового ринку, оскільки значні обсяги іракської нафти допомагають стримувати зростання цін. Танкери також продовжують проходити через Ормузьку протоку, іноді вимикаючи транспондери, щоб уникнути виявлення.