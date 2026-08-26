Власнику телеграм-каналу, який виїхав до Німеччини, оголосили підозру: він брав гроші за видалення дописів

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Власнику українського сайту та телеграм-каналу, який виїхав у Німеччину, повідомили про підозру у вимаганні коштів за те, що він видалить на своїх ресурсах фейкову інформацію. Імені підозрюваного правоохоронці не назвали.

Про це заявили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, він вимагав кошти за видалення опублікованої неправдивої інформації. Чоловік разом зі ще кількома людьми організував схему, за якою через свій сайт та телеграм поширював спершу фейки стосовно представників бізнесу, а потім за видалення цих публікацій вимагав кошти.

Правоохоронці розповіли про одну із публікацій від 20 травня. Допис стосується «провідної корпорації у сфері охоронних послуг в Україні та її генерального директора». Від потерпілої сторони вимагали 3 500 USDT за видалення публікації. Кошти переказали на криптогаманець, після чого допис видалили.

Слідство також встановило, що засновник каналу живе у Берліні. Німецькі правоохоронці зʼясували, що минулого року він отримав в країні тимчасовий захист. Підозрюваному спершу повідомили про підозру, а сьогодні за його місцем проживання провели обшук.