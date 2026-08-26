Помер актор Тім Каррі, відомий ролями в фільмах «Сам удома 2» та «Воно»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Актор Тім Каррі, відомий ролями у фільмах «Сам вдома 2», «Воно», помер у Лос-Анджелесі. Йому було 80 років.

Про це пише Variety.

Причина смерті наразі невідома, хоча Каррі мав проблеми зі здоровʼям після важкого інсульту в 2012 році. Через це він опинився в інвалідному візку. У наступні роки актор озвучував мультфільми та відеоігри.

Каррі народився 19 квітня 1946 року. За свою карʼєру він отримав премію Daytime Emmy Award, а також премії Tony та Olivier Award.