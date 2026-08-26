Чому директор ЦРУ таємно їздив до Москви. Світові медіа про російсько-українську війну 26 серпня

Новини

«Бабель»

Сьогодні увага світових медіа зосереджена, зокрема, на тому, що Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. Reuters пов’язує цей крок із роллю Starlink у війні, а також бажанням Києва переконати Маска дозволити використовувати цю супутникову систему на території Росії — зокрема для українських дронів, які полюють на російські ракетні установки. Про це також пишуть Financial Times, The Washington Post та Politico. Водночас The Independent наголошує саме на феномені Маска. Видання називає його центральною, але водночас контроверсійною приватною фігурою в обороні України.

Ще одна тема, яку активно обговорюють провідні видання сьогодні, — таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. The Washington Post зауважує, що ця поїздка відбулася на тлі активізації українських ударів по території Росії, загострення відносин США та Росії, застою в мирних переговорах між Києвом та Москвою, а також паралельної напруженості навколо Ірану. Тим часом Radio Free Liberty публікує статтю, в якій ідеться про те, що контакти між американськими та російськими спецслужбами не припинилися навіть після початку повномасштабної війни. Але зустріч на такому високому рівні є дуже рідкісною. Попередник Реткліффа Вільям Бернс приїжджав до Москви в листопаді 2021 року, щоб попередити російське керівництво про наслідки вторгнення в Україну.

«Директори ЦРУ не їдуть до Москви, хіба що з певним питанням», — сказав виданню експерт з питань Росії, який є головою американського аналітичного центру Saratoga Foundation, Глен Говард. За його словами, характер поїздки свідчив про те, що ставки були високими. Одна з можливих ролей Реткліффа — передати Москві жорстке попередження від Вашингтону припинити війну проти України, йдеться в статті. Водночас RFL розглядає ще три можливі геополітичні теми, які могли бути предметом переговорів: російську підтримку Ірану, функціонування каналу зв’язку між американськими та російськими спецслужбами, а також можливе звільнення американських громадян, яких утримує Росія.

Крім цього, візит Реткліффа може бути сигналом того, що США мають інформацію про можливу підготовку Росією атаки на НАТО і намагаються особисто попередити Кремль. Таку думку висловив колишній британський міністр та депутат-консерватор Тома Тугендхат у своїй колонці для The Telegraph. Цю думку доповнює аналітична стаття Foreign Policy про те, що Росія може дедалі активніше вести війну проти європейських держав у сірій зоні — через диверсії, саботаж, дрони, замахи та інші операції. Автор статті Крістіан Керіл наводить у приклад серію підозрілих інцидентів у Європі за першу половину серпня й пише, що якщо дивитися на них разом — вимальовується певний патерн дій Кремля. Попри те що Європа продовжує вагатися й не визнає прямо, що за ними стоїть Росія.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.