Reuters: Приблизно 70 суден, які мали завантажити українське зерно, застрягли на Дунаї — за добу пропускають лише до семи з них
- Автор:
- Христина Піцуряк
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У Румунії поблизу Сулінського каналу, що з’єднує Дунай із Чорним морем, приблизно 70 суден чекають, щоб отримати доступ до українських портів і завантажити зерно на експорт.
Про це пише Reuters.
Через російські атаки на порти у Чорному морі,частину вантажів перенаправили через дунайські порти. Однак їхня пропускна спроможність значно нижча. Значні затримки спостерігають через нестачу лоцманів та те, що пріоритет надають іншим суднам — наприклад тим, що перевозять паливо. Роботу порту також часто припиняють через повітряні тривоги.
Консалтингова компанія ASAP Agri повідомила, що станом на 25 серпня понад 50 суден очікували на проходження через Сулінський канал, тоді як до дунайських портів України щодня прямували лише від п’яти до семи суден. Кожен день затримки коштує до $8 тисяч, що збільшує і так високі тарифи на перевезення.
Операційна менеджерка судноплавної компанії Avalon додала, що через погоду Сулінський канал можуть закрити приблизно на два дні.
«Укрзалізниця» зазначила, що обсяги перевезення зерна до дунайських портів у серпні були в 11 разів вищими, ніж у липні. За даними Міністерства аграрної політики, з 1 по 21 серпня Україна експортувала 539 тисяч тонн зерна, тоді як за аналогічний період у 2025 році цей показник становив 1,73 мільйона тонн.
- Тривале блокування роботи портів створює масштабну фінансову кризу для аграрного сектора. За даними міністерства, у 2026—2027 маркетинговому році Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн аграрної продукції. Водночас через тривалі обмеження роботи морських портів експорт може скоротитися майже вдвічі — до близько 29,6 млн тонн.
- Уже в жовтні потужності для зберігання врожаю можуть бути повністю заповнені, а до листопада понад 9 мільйонів тонн зерна та олійних культур ризикують залишитися без складів для їхнього зберігання.