Українці найбільш позитивно ставляться до Макрона та Мерца. На третьому місці опинився Ердоган — опитування

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Найбільш позитивно серед світових лідерів українці ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона (79%), німецького канцлера Фрідріха Мерца (64%) та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%). Найгірше в Україні ставляться до Володимира Путіна.

Про це свідчать результати опитування Rating Group.

45% опитаних українців також позитивно ставляться до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, однак 35% заявили про негативне ставлення. Новопризначеного премʼєра Великої Британії Енді Бернема позитивно оцінили 45% українців. Однак 35% не знали про це призначення. Також у рейтингу опинилися премʼєр Угорщини Петер Мадяр — 33% його оцінили позитивно, та президент Польщі Кароль Навроцький (20% схвалення).

Прихильність українців до Макрона та Ердогана зросла, якщо порівняти з показниками 2024 року. Також рівень підтримки зріс і до премʼєра Угорщини — це також у порівнянні з експремʼєром Віктором Орбаном.

Найбільш дружніми країнами до України, за результатами опитування, є Велика Британія, Литва, Франція, Німеччина та Молдова. Також у середньому 50% опитаних вважають, що дружніми до нас є Румунія, США, Польща та Туреччина. Неоднозначно українці думають про Угорщину та Китай. Найбільш недружніми є Росія та Білорусь.