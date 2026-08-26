Понад 80 млн грн збитків: правоохоронці викрили схему завищення цін на ліки для лікарень

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Правоохоронці викрили схему постачання бюджетним медзакладам лікарських препаратів за завищеними цінами. За даними слідства, державному та місцевим бюджетам завдано понад 80,9 мільйона гривень збитків.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Ідеться про ліки, які переважно використовують у стаціонарах — під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології, інтенсивній терапії та для лікування складних інфекцій.

За даними слідства, група підприємців і посадовців комерційних підприємств закуповувала препарати безпосередньо у виробників та імпортерів, а потім через повʼязані компанії перепродавала їх медичним закладам. При цьому вони перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову постачальницько-збутову надбавку.

Крім того, щоб сформувати штучний податковий кредит і переводити гроши в готівку, використовували афілійовані підприємства.

Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, а також у Дніпрі. Вилучили документи, комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, печатки, електронні носії та гроші.

Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення та розтрату майна. Одному з них — заочно.