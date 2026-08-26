Теракт проти голови оборонної компанії на Київщині. В СБУ розповіли, як зірвали замах

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20 серпня польські правоохоронці повідомили, що затримали українця, який намагався вбити керівника української обороної компанії на Київщині. Сьогодні, 26 серпня, СБУ розповіла подробиці цієї операції.

За даними СБУ, організацією вибуху займалась російська ФСБ. Для цього росіяни залучили 63-річного пенсіонера, який переселився на Київщину з окупованої Луганщини. Його завербували в лютому цього року через сина, який живе в РФ.

Чоловік мав закріпити вибухівку під водійським сидінням автомобіля керівника оборонної компанії. СБУ та Нацполіція завчасно виявили й знешкодили пристрій. Він містив 1 кг гексогену, що еквівалентно приблизно 2 кг тротилу.

Сам підривник втік до Польщі, звідки планував потрапити до РФ через Білорусь. Однак його затримали польські правоохоронці. Україна вже ініціювала його екстрадицію.