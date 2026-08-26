СБУ затримала екснардепа Підберезняка, який продавав фейкову інвалідність для відстрочки

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Служба безпеки України затримала екснардепа, який за $10 тисяч обіцяв військовозобовʼязаному фейкову інвалідність для відстрочки від мобілізації.

Про це повідомили у СБУ.

Офіційно імені нардепа не називають, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Вадима Підберезняка.

За даними слідства, клієнтів «лікували» в медзакладах Миколаївщини, а після виписки їм оформлювали III групу інвалідності. Екснардеп обіцяв залучити для цього свої зв’язки.

Слідчі затримали Підберезняка та його посередника після отримання другої частини грошей. Обом повідомили про підозру у зловживанні впливом. Їм загрожує до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.