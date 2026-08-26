Росіяни атакували Україну 162 БпЛА. Скільки збила ППО

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У ніч проти 26 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Безпілотники летіли з Росії (Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ), а також з тимчасово окупованих Гвардійського у Криму і Донецька. ППО знешкодила 134 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збити не вдалося дрони на 18 локаціях, уламки впали ще на трьох.

Унаслідок російських атак по Чернігову уночі та вранці загинули жінка та чотирирічна дитина, відомо про двох травмованих дітей, зокрема про 14-річну дівчинку.

Від удару по житловому будинку виникла пожежа. Також загорівся розташований поруч магазин. Усі пожежі вже ліквідували, повідомили в ДСНС.