У віці 80 років померла американська співачка Доллі Партон. Вона авторка пісні “I Will Always Love You”

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Американська кантрі-співачка Доллі Партон померла у віці 80 років.

Про це повідомив її племінник Браян Сівер на сторінці в інстаграмі.

80-річна співачка була відома завдяки хітам “Jolene”, “9 to 5” та “I Will Always Love You”. На початку року Партон скасувала серію концертів у Лас-Вегасі — вона пояснила це необхідністю продовжити лікування через проблеми зі здоров’ям.

Племінник Партон і багаторічний керівник її служби безпеки Сівер сказав, що співачка давно попросила його записати таке відео у разі її смерті.

Співачка народилася 19 січня 1946 року в місті Севʼєрвілл штату Теннессі у родині, яку сама називала «страшенно бідною». Вона була четвертою з 12 дітей. За свою карʼєру, що тривала понад 50 років, Партон випустила 49 сольних студійних альбомів. Останнім із них став “Rockstar”, який вийшов у 2023 році.