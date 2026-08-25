Медіа: Франція хоче обмежити термін дії винятків для закупівлі Україною зброї за кошти кредиту ЄС

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Франція хоче обмежити термін дії винятків для закупівлі Україною озброєння за межами Євросоюзу у рамках кредиту на €90 мільярдів.

Про це пише Euronews з посиланням на джерела.

Україна домоглася винятків із правил, які дозволяють закуповувати військову техніку за межами Європи в межах наданого ЄС кредиту обсягом €90 мільярдів. Франція хоче, щоб більшу частину коштів, виділених за підтримки Євросоюзу, спрямовували на розвиток європейського — і потенційно французького оборонного виробництва.

За умовами програми Україна не може закуповувати за межами ЄС обладнання, якщо його частка перевищує 35% загальної вартості оборонної продукції. Київ може звернутися з проханням відступити від цього правила, якщо серед європейських виробників немає того, що відповідає нагальним оперативним потребам.

Наразі Україна запросила два такі винятки: один — для китайських компонентів для безпілотників, інший — для американських зенітних ракет-перехоплювачів Patriot. Європейська комісія схвалила обидва запити. Водночас Франція наполягає, щоб ці винятки були тимчасовими.

У липні міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви направили листа главі зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу й закликали надати Україні свободу у закупівлі обладнання, якого вона потребує в найкоротші терміни.