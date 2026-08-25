Казахстанський НПЗ перероблятиме російську нафту та постачатиме пальне до РФ

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Нафтопереробний завод «Конденсат» у Казахстані перероблятиме російську нафту, а більшу частину виробленого пального постачатиме назад до Росії.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов під час брифінгу.

За його словами, Казахстан і Росія вже домовилися про постачання російської нафти на завод. До 70% виробленого бензину та дизельного пального планують відправляти до Росії, ще 30% залишатиметься на внутрішньому ринку Казахстану.

Постачати нафту на НПЗ планують залізницею, оскільки завод розташований неподалік російського кордону та не підключений до магістральних нафтопроводів.

Потужність заводу «Конденсат» становить до 850 тисяч тонн на рік. НПЗ розташований у Західноказахстанській області. Обсяги переробки залежатимуть від можливостей залізничної інфраструктури.

З 2024 року підприємство також виконує замовлення російської компанії «Татнафта», яка перебуває під санкціями Великої Британії та Канади.

Аккенженов заявив, що перешкод для постачання російської нафти немає. За його словами, власник підприємства не перебуває під міжнародними санкціями. Також завод зараз проводить роботи з реконструкції та збільшення потужності.