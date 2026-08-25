У Швеції хочуть забрати нерухомість російського бізнесмена біля військової бази

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Збройні сили Швеції попросили уряд забрати у власність держави нерухомість російського бізнесмена Станіслава Алещенка, розташовану біля військово-морської бази «Муско» на Стокгольмському архіпелазі.

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Йдеться про будинок площею приблизно 600 м², який частково побудований у скелі. За даними шведських медіа, до його будівництва причетний Алещенко. Однак нерухомість оформлена на його дружину.

Рішення хочуть ухвалити з міркувань національної безпеки. За словами військових, російські безпілотники становлять одну із загроз для Швеції, а ділянка біля бази може стати важливою частиною її захисту.

Також у Збройних силах Швеції заявили, що Алещенко має громадянство РФ і становить загрозу для безпеки військових через звʼязки з режимом Путіна. Його нерухомість є єдиною ділянкою біля бази, яка не перебуває під контролем армії.

Військові хочуть використовувати територію, аби розмістити системи захисту від безпілотників. З ділянки відкривається хороший вид на затоку, це робить її зручною для обладнання.