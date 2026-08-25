Європейські лідери та британський прем’єр прагнуть переконати Трампа підтримати Україну напередодні зими. Світові медіа про війну 25 серпня

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«Бабель»

Новий британський прем’єр Енді Бернем та інші європейські лідери планують використати поїздку до США у вересні, щоб переконати Трампа допомогти Україні напередодні зими. Про це Бернем розповів у інтерв’ю для Bloomberg. Британський премʼєр cказав, що залишив Київ із «дуже великим оптимізмом» і що проблему з дефіцитом ракет-перехоплювачів в Україні «можна вирішити». За його словами, європейські лідери розглядають можливість провести ще одну зустріч «Коаліції охочих» під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони прагнуть домовитися про постачання американських ракет-перехоплювачів для України та залучити запаси інших країн. Він наголосив, що Велика Британія не використовує ракети Patriot, необхідні Україні, тому інші європейські країни повинні активніше долучитися. «Є й інші гравці, які могли б допомогти і на яких ми маємо вплив. Імовірно, рішення вимагатиме багаторівневого підходу та великої кількості переговорів», — сказав Бернем.

Водночас NBC News звертає увагу на помітне послаблення публічної підтримки України з боку адміністрації Дональда Трампа на тлі 35-ї річниці Незалежності України. 24 серпня до Києва з’їхалися європейські лідери, водночас від адміністрації Трампа не було високопоставленого представника на публічних заходах. Видання описує це як черговий сигнал того, що Вашингтон відійшов від ролі головного політичного й військового покровителя України, яку США відігравали раніше. А редакційна колегія Le Monde закликає Європу не чекати, поки Україна та її суспільство виснажаться, а збільшувати військову, фінансову й політичну підтримку зараз. Якщо європейські країни хочуть зберегти мир у Європі, власну безпеку, демократичні цінності та майбутнє процвітання, вони не можуть дозволити Росії перемогти Україну, йдеться у статті.

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